Sõmera Kodu kinnistu läheb müüki

Hansoni sõnul on Sõmera Kodu plaanis sulgeda 10. detsembril, veel sel nädalal aga on kavas kuulutada välja enampakkumine Sõmera Kodu kinnistu müügiks.

“Meil on 11 eluhoonet, päevakeskus, söökla ning hulgaliselt erinevaid abihooneid,” loetles Hanson. “Krundi suurus on kokku üle 15 hektari.”

Hansoni sõnul on Kogula hooldekodu krunt juba kolmeks jagatud. “Sellest teemaa soovime üle anda vallale ja metsamaad soovib osta naaber, kuna see metsatukk on ainus ligipääs tema kodule,” rääkis Hanson. “Kogula majade müük jääb järgmisse aastasse.”