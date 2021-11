Heade tegude päev saab uuesti hoo sisse

Talgute meediakontakt Andrei Liimets ütles, et selline talgute päev sai inspiratsiooni välismaalt, kus seda peetakse kui Giving Tuesday´d, mis tõlkes tähendab Andmise Teisipäeva. Annetamistalgute nime juures on aga eeskujuks võetud Teeme Ära talgute päev, sest sõna "talgud" on Eesti inimestele omane. "Tagasiside on olnud väga positiivne ja seetõttu teeme me seda ka edasi," sõnas Liimets.