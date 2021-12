Hagiavalduses tõi Leedo välja, et tal on pankrotivõlgniku vastu kahju hüvitamise nõue, sest pankrotivõlgnik on rikkunud nendevahelist tšarterlepingut. Leedo leidis, et tema kahjunõue põhineb sellel, et pankrotivõlgniku ja teiste solidaarselt vastutavate äriühingute seaduslik esindaja Olav Miil avaldas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile (MKM) Saaremaa Laevakompanii ärisaladuse.