Linnaosavanem ostis skandaalse minevikuga ärihoone

Tolli 7 skandaalse minevikuga hoone ostis Lauri Laats küll Varamaad Kinnisvara käest, kes omakorda soetas selle enampakkumiselt. Hinna kohta ütles Laats, et maksis ikka kõrgemat hinda kui paar aastat tagasi oksjonil alghinnaks olnud 195 000 eurot. Hindamisakti järgi on maja hind olnud üle 300 000 euro.

Viimastel kohalikel valimistel Mustamäel Jüri Ratase edestamisega kõneainet pakkunud Laats lausus, et tema eesmärk on maja korda teha. Lõpliku plaani pole tal enda jaoks veel valmis, kuid usub oma sõnul, et majale jääb sama sihtotstarve. Praegu tegutseb hoones näiteks pesumaja ja seal on mitmeid kontoripindu. Varem on seal olnud ka hostel ja restoran. Seniste rentnikega, kes tegelikult on maja kirju minevikuga seotud endised omanikud, käivad Laatsi sõnul hetkel läbirääkimised.