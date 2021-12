Eesti Laulu järgmisse vooru on jõudnud kaks saarlast

Andrei Zevakin tegi Paiale koostööettepaneku nädal enne Eesti Laulule lugude esitamise tähtaega. "Me kirjutasime selle loo koos Pluutoga aasta alguses ja Grete on ka Pluutoga teinud igasuguseid lugusid ja kõik on rämedad bängerid," ütles ta rahvusringhäälingule. Grete Paia lisas, et kui nad ei võida, siis nad tüütavad Eesti rahvast nii kaua, kuni nad lõpuks võidavad.