Vaata, kes hakkavad juhtima nõukogusid

Valimisliit Terve Saaremaa saab nõukogu esimehe koha Kuressaare haiglas ja hambapolikliinikus. Reformierakonna täita on Kuressaare Soojuse ja Saaremaa prügila nõukogu juhi koht ning Keskerakonnale jäävad Kuressaare Veevärk ja hooldekodu Saaremaa Valss.

Madis Kallas ütles, et lisaks on ka näiteks Kuressaare teatri ja Saaremaa muuseumi nõukogude juhikohad, kuid need tuleb enne läbi rääkida riigi tasandil. Samamoodi tuleb Muhuga arutada näiteks Saarte arenduskeskuse ja Muhu hooldekodu nõukogu teemadel.