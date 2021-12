Saabuvad jõulud ja aastavahetus on kinkimise ja kingituste saamise aeg. Samas on see aeg, mil tasuks ehk endalt küsida: kas asjad ja tarbimine on ikka kõige olulisem? Võib-olla teeb hingele suurema pai hoopis see, kui vähemalt osa kingitusteks mõeldud kaupa ostmata jätta ning annetada see raha heategevuseks.