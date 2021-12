Programmis osales kokku 20 ettevõtet: Bankish AS, Brandmoon OÜ, Ibiot.io / CleanHand OÜ, Comodule OÜ, Digitrükk OÜ (Baubauwall), Eco Point, Hansadoor OÜ, Holzmaier OÜ, Insta Globe Engineering OÜ, Intar MW OÜ, Kaissu Interiors OÜ, Mialeela OÜ, Mobire Eesti AS, Nutrimedical OÜ, Nõo Lihatööstus OÜ, Ridango AS, Robby&Bobby OY, Saaremaa Lihatööstus OÜ, Scaleup OÜ ja Storybook OÜ.