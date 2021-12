Oleg Sõnajalast saab Saaremaa püsielanik

Sõnajalg rääkis, et kuigi temal ja ta vennal Andresel on mõlemal Imaras maja, veetsid nad perega suurema osa aastast ikkagi Tallinnas. Alates pandeemia puhkemisest on Oleg ajanud tööasju kaugtöö vormis Imarast. "Olen olnud kaks aastat nüüd püsivalt Saaremaal ja mulle hakkas siin väga meeldima," sõnas ettevõtja. "Tegin sellise otsuse, et ma tahangi tulla Saaremaale elama."

Sõnajala sõnul ostis ta suvel Imaras kodu jaoks kümne hektari suuruse maatüki. Selle eelmine omanik kavandas seal kunagi elamuarendust, mis aga masu tõttu soiku jäi.

Oleg Sõnajalg ütles, et ta ehitab maatükile kolm hoonet: elamu, spaahoone ja abihoone. Praegune kodu Imaras on igati esinduslik, kuid ehitatud ikkagi suvekoduks ajal, mil pere oli väiksem. "Mul on nüüd viis last ja viis lapselast. Kasvõi jõulude ajal me ei mahu siia kõik ära, nii et pean rentima Läätsalt kortereid ja apartmente."

Spaahoone jääb laste ja nende perede majutuspaigaks koos saunade ja väikese basseiniga. "Me oleme kõik suured saunafännid, iga päev praktiliselt kütame sauna," kinnitas Sõnajalg. Abihoonesse tuleb koht helikopterile ja aiatehnikale.

240-kilomeetrine vahemaa pealinnaga Sõnajalale probleemi ei tekita. "Kuna meil on kopter majas, siis see Tallinna ots on sama, mis Viimsist autoga kesklinna sõita."