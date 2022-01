Päästepealik soovitab liuvälju rajada kõvale pinnasele

"Veekogudel on praeguseks piisav jää ja arvan, et kes tahab liuvälja, see ka saab," ütles Saaremaa päästepiirkonna juht Margus Lindmäe. Varasematel aastatel on päästjad liuväljade tegemisse tema sõnul aktiivsemalt panustanud. "Ainus, mis me tänavu jää osas tõsiselt teinud oleme, on jää mõõtmine, monitoorimine," märkis Lindmäe. Tänaseks on jääkaart tema kinnitusel üsna roheline, ohtlikke veekogusid hetkel ei ole.