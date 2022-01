Samas on fakt, et praegu on vallas koole, kus õpilaste arv on väga väike, jäädes alla neljakümne viie. Just neis piirkondades – Mustjalas, Kihelkonnal, Kahtlas, Tornimäel ja Kaalis – on vallavalitsus lähiajal kavandanud arutelud, et koos kohalikega mõelda, mida saaks teha koolide elujõulisuse säilitamiseks.