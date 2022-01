vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakond. Medesto Logistics OÜ juhatuse liige Vahur Lember : „Saarlastena jälgime pidevalt Saaremaal toimuvat ja oleme sarnaseid aktsioone ka varem teinud. Näeme oma igapäevases töös, kuivõrd oluline on testimistega jätkata, et hoida ära suuremate haiguskollete teket ja tagada koolides võimalikult normaalne õppetöö.“

Vallavanem Madis Kallase sõnul on ettevõte koroonakriisi ajal ka varem Saaremaale ja saarlastele appi tulnud. „Mul on väga hea meel, et tänu Kristjan Rahu, Vahur Lemberi ja Richard Tomingase algatusele saame meie õppeasutustes kiirtestimisega jätkata, mis omakorda suurendab koolipere turvatunnet,“ ütles Kallas.