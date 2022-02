Kuressaare kolledži uueks juhiks saab Merit Kindsigo

Töölepingu sõlmimine on Kindsigo sõnul küll veel poole peal, kuid kõik läbirääkimised on juba lõppenud. “Jäänud on veel vaid korda ajada mõned tehnilised pisiasjad ja formaalsused,” rääkis ta. “Minu ametisse astumine on aga absoluutselt kindel ja ka ülikooli rektoril on minu ametisse nimetamise korraldus juba tehtud.”