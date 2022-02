"Poiste värk" ehk Kaino Traumann rajas Orissaarde peosaali mõõtu garaaži

KAINO TRAUMANN ütleb, et päris autoremonditöökoja moodi see garaaž praegu ei ole. Lisaks Kaino kogule on garaaži riiulitel välja pandud ka kõik saarlase Timmu Kõrge võidetud karikad. Sealhulgas ka Saaremaa ralli võidutrofee. FOTO: Raul Vinni / Saarte Hääl