Eile südapäevaks oli Salme rahvamaja kohvikuruumi kogunenud üle kahekümne inimese – peamiselt Salme Keskpäevaklubi prouad ja härrad –, et teada saada, millised peaksid olema hädavajalikud varud kriisiolukorraks. Näiteks selleks, et päevi kestva elektrikatkestuse korral kodus hakkama saada.

Oranže T-särke kirjaga "Ole valmis" kandvad naiskodukaitsjad Mare Kirr ja Piret Paomees polnud kohale tulnud selleks, et igavat loengut pidada, vaid et panna inimesed kaasa mõtlema ja arutama. See õnnestus neil eile Salmel suurepäraselt.