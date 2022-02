Jälk kasuisast lapsepilastaja läks ligi kuueks aastaks vangikongi

"Põhimõtteliselt oli tegemist vaimselt arengult lasteaialapse tasemel kasutütrega seksuaalses vahekorras olemisega," ütleb Lääne ringkonnaprokurör Rainer Amur, kes nõudis maakohtus keskealisele seksuaalperverdile 15-aastast vangistust.

Lapsevägistaja oli 2020. aastal, mil kuritegu toime pandi, juriidilises mõttes alla 14-aastase tütarlapse kasuisa. Tüdruku emaga ta enam koos ei elanud ja vägistamine toimus tüdruku vanaema kodus. Kui politsei juhtunust kuulis, kahtlustati esialgu sugulise iseloomuga tegu ehk käperdamist.

Märjad plekid pükstel

Siiski selgus peagi, et mees oli tüdrukuga ka seksuaalses vahekorras. Selle tõestas ära DNA-ekspertiis.

Nii Rainer Amur kui ka politseiuurija Priit Sepp rõhutavad, et selliste tegude puhul pole karistusõiguslikult vahet, kas kurjategija on bioloogiline isa, kasuvanem või päris võõras mees, kuid tõsiasi on, et sellised teod toimuvad enamasti perekonnas või mõne lähedase poolt.

"Seda kinnitab üldine statistika," nendib Priit Sepp.

Priit Sepp FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Kuriteo avastas tüdruku vanaema, kes märkas meest pükse jalga tõmbamas. Kahtlased märjad plekid panid tal häirekella tööle, vanaema helistas lapse emale, politseile ja koos mindi haiglasse.

"Muidu poleks väärkohtlemine võib-olla välja tulnudki, sest tüdruk ei olnud suuteline sellest rääkima ega arugi saama, et selline tegevus on vale," nendib prokurör Amur.

Vaimselt arengult lasteaialaps

Kasuisa kasutas süüdistuse järgi ära tüdruku teadmatust seksuaalsusest. Jah, üldjuhul alla 14-aastased neist asjust üht-teist jagavad, kuid see ohver oli ekspertiisi hinnangul oma vaimselt arengult 5–6-aastase tüdruku tasemel.

Kuriteo uurimisel kasutasid saarlased Tallinna professionaalsete ülekuulajate abi, kes on spetsialiseerunud just lastevastastele seksuaalkuritegudele.

Prokurör Amur räägib, et kriminaalasja uurides oli oluline arvestada, et karistusseadustiku järgi on ainult alla 10-aastane laps arusaamisvõimetu.

"Kuna see tüdruk oli vanem kui 10-aastane, siis oligi küsimus, kas see temale kohaldub või mitte, sest me olime veendunud, et ta ei saanud enda seksuaalsest väärkohtlemisest aru," räägib Amur. "Lõpuks jäi kõikides kohtuastmetes tõendatuks, et ta oli arusaamisvõimetu."

RAINER AMUR. FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Süüdistus esitati ka selles, et juba kolm aastat varem oli kasuisa väidetavalt puukuuris last seksuaalselt väärkohelnud.

Kohus mõistis mehe selles süüdistuse punktis õigeks, sest politseil oli vaid tunnistaja, kes oli näinud meest koos tütarlapsega kuurist väljudes püksilukku kinni tõmbamas.

"Paraku ei osanud kannatanu ülekuulamisel eristada seda hilisemast sündmusest ehk ta ei suutnud vahet teha," märgib Amur. "Ta ütles küll, et seda on mitu korda toimunud, aga ta ei suutnud neid üksteisest eristada."

Kaudsed tõendid kuritegudest

Mees ise väitis kohtus, et oli käinud pissil ja tõmbas seejärel lukku kinni. See oli versioon, mida süüdistusel ei õnnestunud ümber lükata.

Kuid peale selle stseeni koorus uurimisel välja veel mitmeid varasemaid viiteid võimalikele kuritegudele. Ühestki ei õnnestunud politseil kuriteokoosseisu küll ära tõendada, kuid need andsid kaudseid tõendeid.