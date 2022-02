Jaanus Tamkivi: valikukomisjonide töö ei olnud lihtne

Jaanus Tamkivi FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Aasta algus kogukondades tore aeg, sest siis märgatakse ja tunnustatakse meile tähtsaid inimesi ning olulisi ettevõtmisi – neid, kes või mis on viinud elu edasi ja muutnud seda paremaks. Tunnustusväärset on nii erinevates valdkondades kui ka ajalist vaadet arvestades.

Maakonna vapimärgi ja teenetemärgi laureaadid on inimesed, kes on tegutsenud oma valdkonnas pikaajaliselt ning olnud selles silmapaistvad ja väärtust loovad.

Valla tunnustusavaldused Saaremaa aasta inimene ja aasta tegu hoiavad aga fookuses möödunud aasta tegevusi ja saavutusi, millega on rikastatud elu meie kodusaarel.

Meeldiv on see, et valikukomisjonide töö ei olnud lihtne, sest väärikaid kandidaate tunnustusele on meie hulgas palju. Soovin kõigile laureaatidele õnne ja edu.Jaanus TamkiviSaaremaa vallavolikogu esimees