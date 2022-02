Seoses Ukrainas alanud sõjaga ning tõsiasjaga, et Ukrainasse naasmine on hetkel ohtlik ja ka logistiliselt keeruline, otsustas PPA Siseministeeriumi nõusolekul võimaldada riigis edasi viibida ka neil Ukraina kodanikel, kel on viisa või muu viibimise alus lõppenud või lõpeb lähiajal.

PPA peadirektor Elmar Vaheri sõnul tähendab see, et need inimesed ei pea viisa või muu viibimise aluse pikendamist taotlema. „Samuti tähendab see otsus, et nüüdsest saab Eestisse viisavabalt siseneda ka need Ukraina kodanikud, kel pole biomeetrilist passi,“ selgitas Vaher. Varasemalt said viisavabalt Eestisse tulla vaid biomeetrilise passiga Ukraina kodanikud.

Häirekeskuse riigiinfo telefon 1247 on valmis aitama inimesi Ukraina küsimustes

Häirekeskuse riigiinfo telefoni 1247 on valmis andma inimestele infot Ukrainaga seotud küsimustes. Konsulaarabi küsimustes on Ukrainas viibivatele Eesti kodanikele kontaktiks ööpäev läbi avatud konsulaarabi telefon +372 5301 9999. Riigiinfo telefoni number välismaalt helistades on +372 600 1247.

Siseminister Kristian Jaani märkis, et on väga oluline, et nii Eestis näiteks reisil viibivad ukrainlased kui ka Eestis elavad ja töötavad ukrainlased ning nendega seotud inimesed saaksid vajadusel küsida ametlikku infot. "Riigiinfo telefon 1247 on selleks õige koht. Seal töötavad head professionaalid, kes oskavad leida küsimustele vajalikud vastused kas kohe, või on siis valmis neid otsima, et hiljem küsijale tagasi helistada," selgitas siseminister.

Häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela sõnul koondab riigiinfo telefon vastuseid erinevatest ametkondadest, et anda helistajatele esmast infot, mis neil on vaja, et Ukrainas toimuvaga seoses toimetu tulla. Tema sõnul on erinevad ministeeriumid esialgsed võimalikud murekohad oma haldusalas kaardistanud, sisendi andnud ja info hoitakse pidevalt ajakohasena.

Kõnekoormus on Riigiinfo telefonil 1247 tavapärane ja jätkuvalt saab numbrilt infot ka koroonaviirusega seonduvalt ning samuti maantee, keskkonna ja päästeala küsimustes.

„Meie eesmärk on, et keegi ei jääks oma murega ja küsimustega üksi ning isegi siis, kui kohe operaatorid vastata ei oska, siis leiame need vastused ja helistame inimesele tagasi,“ kinnitas Kätlin Alvela.Häirekeskus