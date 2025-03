Seejuures alla 40-aastaste eelistus on teine pensionisammas, mis kinnitab, et kogumispension on muutunud arvestatavaks tuleviku kindlustamise vahendiks. Ka kolmas pensionisammas on kõige populaarsem nooremates vanuserühmades, näiteks 18-29-aastastest eelistab seda tervelt 39 protsenti.