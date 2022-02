Mart Undrest ja Toivo Jürisson said hõbedase teenetemärgi

Mart Undresti puhul tõsteti esile tema suurt panust kalanduse tootjaorganisatsioonide arengusse. Ajal, mil Mart juhtis Eesti kalatootjate keskühistut, valmis Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 strateegiakava toetuse najal Paldiskis kalakomponenditehas, mis on viimaste aastate üks märkimisväärsemaid kalandusvaldkonna projekte regioonis. Eesti kalurite liidu ja tootjaorganisatsioonide juhatuse liikmena lööb Mart aktiivselt kaasa valdkonna arengut ergutavates tegevustes. "Hindame temaga tehtud pikaajalist ja tulemusrikast koostööd ning tema suurt panust Eesti kalandussektori edendamisse," teatas maaeluministeerium.

Teine hõbedase teenetemärgi kavaler Toivo Jürisson on valdkonna arengusse väsimatult panustanud juba alates 1970. aastast. Toivo paistab kolleegide seas silma oma vitaalsuse, asjatundlikkuse ja põhimõttekindlusega. Ta on pikalt ja pühendunult panustanud Saaremaa veterinaaria ja toiduohutuse arengusse. Toivo sõnal on kaalu ning ta teadmisi ja oskusi hinnatakse, sest temalt kui töövaldkonnas kogenud asjatundjalt saavad nii kliendid kui ka kolleegid alati vajaliku info.