Saarlased toetavad sõjatules Ukrainat annetustega

Kooli söökla lauad on kaetud patjade-tekkidega. Aatriumis on kastide viisi seepe, mähkmeid, hambapastat ja muid hügieenivahendeid.

Koolimajja tulnud proua toob lapselapsest ülejäänud mähkmeid, mida ta plaanis esialgu haiglasse viia, kuid kui tema sõnul “see jama pihta hakkas”, otsustas ta need Ukraina heaks anda. Kuressaares elavad soomlased Pekka ja Maaja-Leena toovad kogumispunkti kaks suurt kotitäit esmatarbekaupu.

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Koostöös Punase Risti Saaremaa seltsiga avatud kogumispunktis võtab asju vastu neli õpilastest vabatahtlikku. Pühapäeval käis kogumispunktis sadakond inimest, esmaspäeval viiekümne ringis. Õpilane Renee Maripuu loetleb, et toodud on näiteks 491 seepi, 308 hambapastatuubi, 560 hambaharja, 323 šampooni ja hulgaliselt muid tarbekaupu. Renee sõnul on inimeste lahkus väga suur. Alguses arvas ta, et suudab annetused vastu võtta abijõuta, kuid üsna pea selgus, et vabatahtlikke on juurde vaja.

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Renee ütleb, et toidukaupu Ukrainasse ei saadeta. Ta paneb ka inimestele südamele, et pakutavad asjad oleksid puhtad. Mõni annetaja on näiteks toonud räpaseid voodiriideid, mis on viisakalt tagasi lükatud.

Punase Risti Saaremaa seltsi juht Laine Kunnberg-Bortnikov ütleb, et lisaks Saaremaa gümnaasiumile on kogumispunkt avatud Saare Selveris. Tema sõnul saadetakse annetused Punase Risti kaudu organisatsiooni Ukraina harule. Osa annetustest jäetakse ka siinsesse lattu, et olla valmis võimalike sõjapõgenike tulekuks. Kunnberg-Bortnikovi sõnul ootab ta võimalikelt vabatahtlikelt kontaktivõtmist, et vajadusel kohe tegutsema hakata. Kasuks tuleb muidugi vene ja ukraina keele oskus.

Saaremaa ettevõtjate liit tegi nädala lõpus üleskutse ettevõtjatele, et nad annaksid teada, kes saab võimalikele sõjapagulastele tööd pakkuda. Liidu juhatuse esimees Robert Pajussaar ütles eile, et ettevõtjate tagasiside on olnud meeldiv ja aktiivne. Lubatud on nii töökohti kui ka elamispinda. “Täna ei tea me, kas siia üldse keegi tuleb,” lausus Pajussaar, viidates, et täpsemalt ja detailsemalt on veel vara rääkida. Täna kell 15 kohtub SEL-i esindus vallavalitsusega, et võimalikke tegevusi koordineerida.

Saaremaa vallavanem Madis Kallas ütles, et vald lähtub abistamisel riigi soovist pakkuda Ukrainale ja Ukraina inimestele abi MTÜ Eesti Pagulasabi ja sotsiaalkindlustusameti vahendusel.

“Meieni jõudnud info kohaselt on kiireim võimalus Ukraina toetamiseks rahaline annetus, mida saab teha nii annetustelefoni kaudu kui ka pangaülekande vahendusel,” rääkis Kallas, lisades, et vallavalitsus on valmis Ukrainale abi pakkuma, kui riigilt sellised suunised omavalitsustele tulevad.