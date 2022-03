Kuressaare haigla tahab plaanilise kirurgia taasavada järgmisel nädalal

Kuressaare haigla ravijuht Edward Laane rääkis Kadi raadiole läinud reedel antud intervjuus, et reedel oli koroonapatsiente haiglas ühtekokku 21. seda on natuke vähem, kui nädal varem. ”Mis puudutab kirurgiasse, siis plaanilise kirurgia plaanime taasavada 14. märtsil. Hetkel on see jätkuvalt kinni,” märkis Laane.

Mis puutub ära jäänud plaanilistesse operatsioonidesse, siis taasavamise järgselt n-ö graafikusse tagasi jõudmisega ilmselt väga keeruliseks ei lähe, kuid Laane sõnul on see kindlasti ebamugav nii patsientidele kui ka arstidele. ”Eks siis tulevad tihedamad, intensiivsemad tööpäevad,” sõnas ta.

Laane tõdes, et viimasel ajal ei ole covid-haiged enam nii rasked patsiendid, kui nad olid 2020. märtsis, mil põhiküsimus oli hingamises ja oluline oli, et inimesed saaksid hapnikku. ”Nüüd on rohkem küsimus põetamises,” tähendas ta. See ei tee samas olukorda haiglas väga palju lihtsamaks, sest koormus on ikka korralik.

Laane möönis ka, et ehkki praegu paistab covid kulgevat kergemalt, on see ohtlik siiski eakamatele ja neile patsientidele, kel on näiteks immuunpuudulikkus. Seega kergekäeliselt asja suhtuda ei tohiks.