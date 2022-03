Vald avab põgenike abistamiseks infopunkti ja kaasab koostööpartnerid

Infopunkt Ukraina põgenike abistamiseks asub Kuressaares, vallavalitsuse õuemajas aadressil Lossi 1a ja on avatud alates 8. märtsist tööpäeviti kell 10–18 ning nädalavahetusel kell 10–14. Infopunkti e-posti aadress on ukraina@saaremaavald.ee ja telefon 452 5181.

Kuressaare Toidupank kogub rahalisi annetusi, et osta toiduaineid, mille järele on parasjagu kõige rohkem vajadust. Annetuse saab teha MTÜ Kaks kala arvelduskontole EE622200221044984819. Soovi korral saab toidupanka annetada ka kauasäilivaid toiduaineid. Praegu on vaja täiendada toiduõli, purgisuppide, hommikusöögi­krõbinate, siirupite, konservide, kohvi, tee ja kommide varusid. Toidupank asub Kuressaares aadressil Ravila 1a ja on avatud esmaspäeviti ja reedeti kell 12–17 ning teisipäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 10.30–11.30. Lisainfo: Facebook Kuressaare Toidupank - MTÜ Kaks Kala, 5695 3191, kuressaare@toidupank.ee.