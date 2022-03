Kolleegid on Harry Raudvere Putini-meelsusest šokis: Moskva trollile pole volikogus kohta!

“Kogu see sõda tegelikult, mis täna toimub, näitab Putini inimlikkust, ja tänu sellele on see sõda veninud. Te võite rääkida, mida teie tahate,” ütles Harry Raudvere Nõmme raadio saates “Lõunatund”. Enda sõnul analüüsis ta Ukrainas toimuvat ilma emotsioonita ning sõda ei meeldi tallegi. Putini inimlikkus seisneb Raudvere hinnangul selles, et kui ta tahaks, võiks ta Ukraina maa pealt pühkida, kuid tema jätab hoopiski tsiviilelanikud maksimaalselt puutumata.