Teisipäeval tõuseb elektri börsihind 10 protsenti

Kõige kallim, 256,10 eurot megavatt-tunnist, on elektri börsihind teisipäeva hommikul ajavahemikus kell 6–7. Kõige odavam on elekter aga öösel vastu kolmapäeva ajavahemikus kell 00–1 kui hind langeb 66,62 eurole megavatt-tunnist.

Teisipäeval on Lätis elektri keskmine hind 35 protsenti kallim kui Eestis, 251,98 eurot. Leedus on elekter Eestist 37 protsenti kallim, 259,94 eurot. Soomes on elektri keskmine hind 124,02 eurot megavatt-tunnist ehk 31 protsenti odavam kui Eestis.