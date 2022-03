Ööelu läheb taas täistuuridel käima

Ürituste nimedki on vastavad: nii toimub näiteks “Piirangutest vabaks vol 2” ja “We are back”.

Baari Uim omanik Lauri Vaher ütles, et loomulikult avavad kõik uksed ning ööelu algab taas. See, milline saab olema rahva vastuvõtt, selgub reedel. Võib juhtuda, et kohe hooga käima ei lähe. Vaher tõi näite aastavahetusest, mil ka ajapiirang paariks päevaks kaotati, kuid ülemäära palju rahvast klubidesse ei tulnud.