"Kui esmaspäeval hind tõusis, siis inimesed helistasid ja küsisid, kas see on ikka õige või on tegu trükiveaga. Nädala keskel helistati ja uuriti, millal meil plats lahti on. Neljapäeval ja reedel oli aga nii, et kliendid käisid kogu aeg ja maha istuda polnud praktiliselt võimalik," ütles Orissaare Vanametalli Kokkuost OÜ juhatuse liige Jaanika Roosman. Ta kinnitas, et klientide hulk on hüppeliselt kasvanud nii firma Kuressaare kui ka Orissaare vastuvõtupunktis.