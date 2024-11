LUGEJA KÜSIB Kas haiguslehe ajal võib väikse koormusega töötada?

Esimesel kahel kuul peab inimene rahulikult keskenduma tervenemisele ja ravile, kuid alates 61. päevast võib töötada kohandatud tingimustes, kui töötaja ja tööandja selles kokku lepivad. See pole kohustus, vaid võimalus, sõltudes töötaja tervisest ja tööandja valmisolekust teha vajalikke kohandusi.

Kui asuda tööle alates haiguslehe 60. kalendripäevast peab haigusleht eelduslikult kestma veel vähemalt 30 kalendripäeva ehk kokku vähemalt 90 kalendripäeva. Selline piirang on vajalik, et tööandja ei peaks töökeskkonnas tegema kohandusi väga lühikeseks ajaks. Kui tööandja ei leia võimalust töövõimetusel viibiva töötaja töötingimuste muutmiseks, tuleb töötajal edasi haiguslehele jääda, isegi kui ta ise soovib töötada. Sellisel juhul rakendub tavaline haiguslehel viibimise kindlustusjuhtum ning Tervisekassa hüvitab 70% isiku kalendripäeva tulust. See arvestatakse isiku eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatud tulu alusel.