Loodusfestival kutsub vaatluste maratoni aladest teada andma

Loodusvaatluste maratonil osalemiseks tuleb registreerida vaatlusala, mis võib olla avalik, et kõik huvilised saaksid osaleda, aga sobib ka eramaa, et pereringis loodust avastada. Mõlemal juhul on oluline vaatlusalast korraldajatele teada anda, et tehtud vaatlused hiljem eElurikkuse andmeportaali jõuaksid.