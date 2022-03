Mareli Rannap paneks Pissiva poisi Jämaja rõivaisse

Brüsseli kuju riietatakse traditsiooniliselt paar korda nädalas erinevaisse kostüümidesse, mida on “Pissival poisil” üle tuhande. Lisaks rahvarõivastele on kollektsioonis ka mitmete ametite ja elukutsete esindajate riideid.

Eesti rahvariided on kujul olnud aastast 1993 ning need on vananenud. Seetõttu otsitaksegi konkursiga “Manneken Pis’i” nime kandvale kujule uusi Eesti rahvarõivaid.