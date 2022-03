Alles möödunud nädalal otsustas Saaremaa vallavalitsus alates aprillist huvikoolide õpetajate palgad siduda tavakooli õpetajate riikliku palgamääraga. Meibaumi sõnul on see kindlasti kiiduväärt ja väga positiivne. “See tagab natukenegi suurema kindluse ja lootused tulevikuks. Muidugi on need protsendid endiselt kaugel 100% samaväärseks tunnistamisest ja sellest on raske aru saada,” rääkis ta.