Valitsus kaotab maskikohustuse, kui koroonaviiruse levik väheneb kollasele tasemele

Täna on Eestis koroonaviiruse leviku riskitase kõrge, sellele vastab riskimaatriksis oranž värv. Hommikuse seisuga on seitsme päeva keskmine nakatunute arv 1139,4 inimest ja seitsme päeva keskmine COVIDi tõttu haiglaravi vajavate uute inimeste arv 32,3.

"Oleme korduvalt näinud, kui salakaval ja järjekindel see viirus on. Seepärast peame olema kindlad, et iga leevenduse jaoks on aeg tõesti küps,“ ütles peaminister Kaja Kallas. „Teadusnõukoda soovitas, et maskikandmise kohustuse võib lõpetada, kui jõuame kollasele ehk keskmisele ohutasemele."