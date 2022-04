Kas Valjala maalinn ehitati pärast risitisõdu võimsamaks?

1868. aasta „Osiliana“ autor Jean Baptiste Holzmayer kirjutas Valjala linnuse kohta, et selle ümbruses leidub teisigi künkaid, neist ühe nimi pealegi Linnamägi. Need kõik võisid Holzmayeri arvates olla linnuse kasutusajal hooneid ning eelkindlustisi täis ehitatud. Kuidas muidu sai Läti Henrik nimetada Valjalat saarlaste suurimaks linnuseks ja linnaks – üksnes praegu näha olev linnus oleks selleks ju liialt väike.

Hiljem on Valjala linnuse oletatavaid eelkindlustusi mitmel puhul otsitud, kuid midagi otseselt neile viitavat pole välja tulnud. Alles lidari kaartide kättesaadavaks tegemisega selgus, et praegu näha olevat linnust on kunagi ümbritsenud veel teine, korrapäraselt ringikujuline vall.