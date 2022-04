Kuressaare Hariduse kooli saabus neli esimest ukraina last eelmisel nädalal. Ühte Hariduse kooli 7. klassi kuulub kolm ukraina last, 6. klassis õpib üks laps. “Esmaspäeval kohtusime laste ja nende vanematega, jagasime neile infot ja andsime tunniplaani,” ütles direktor Viljar Aro. “Samuti said lapsed endale mentori.”