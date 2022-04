Toidupank ootab kauplusekülastajaid söögikraami annetama

"Seda suuresti Ukraina sõja tõttu," märkis Luist. Tema andmeil oli Ukraina sõjapõgenikke, kes märtsis Kuressaare toidupangalt abi said, kokku 204. "Need on inimesed, kes ei ela hotellides," tähendas Luist. "Hotellides elavatele inimestele on toitlustamine tagatud majutusettevõtte poolt."