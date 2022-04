Vallavalitsus soovib ühtlustada väikesaarte laevaliinide piletihindasid

Abivallavanem Mikk Tuisu sõnul on muudatused vajalikud seoses AS Saarte Liinide 2021. aasta teise poole otsusega kehtestada Papissaare ja Vikati sadamates valla laevaliinile sadama- ja reisijatasud, mistõttu tuleb piletihinnad viia võrdseks Roomassaare–Abruka avaliku laevaliini piletihindadega, kus samadamateenused on nüüd samaväärsed.

“Samuti on aja möödudes kasvanud kütusehinnad ning seetõttu ka vallapoolne laevaliinide doteerimise maht. Tähtis on aga rõhutada, et vald jätkuvalt – ka peale kavandatavat hinnatõusu – toetab laevaliinide toimimist, et väikesaarte püsielanikele ja külalistele oleks ka edaspidi jätkusuutlik väikesaarte ja Saaremaa vahel reisida,” kommenteerib ta.