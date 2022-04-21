Курессаарцы пожертвовали украинским беженцам около 80 велосипедов

Например, в марте в Курессааре организовали акцию по сбору велосипедов для украинцев, приехавших на Сааремаа.

Такая инициатива принадлежит курессаарскому сообществу международной благотворительной организации «Lions Klubi». Кроме этого, курессаарский клуб организовал посещение образовательно-развлекательного центра «WOW» для украинских детей, проспонсировав 120 билетов.

Когда беженцы начали прибывать на остров, члены «LC Kuressaare» задумались о том, как им помочь, рассказал президент сообщества Olev Õun.

"Сначала мы хотели просто пожертвовать деньги Красному Кресту. В свою очередь, старейшина Сааремаа Мадис Каллас, который тоже является членом нашего клуба, посоветовал сосредоточиться на помощи непосредственно тем людям, которые приехали сюда, узнав их конкретные потребности и запросы. Вскоре он сообщил, что мы можем облегчить украинцам передвижение по городу," отметил Olev Õun.

После этого клуб обратился к курессаарцам с призывом пожертвовать украинцам велосипеды, которыми они не пользуются. Горожане активно откликнулись и, на сегодняшний день, отдали беженцам порядка 80 велосипедов. К акции подключились даже жители Таллинна, передав четыре хороших велосипеда на остров.

Некоторые из велосипедов нуждались в ремонте или замене запчастей. Помощь в этом оказал Riho Räim — владелец веломагазина «Bivarix». Когда-то давно Riho доводилось бывать в Украине. В конце 80-х он проходил военную службу в городе Мукачево Закарпатской области, также несколько раз посещал Львов. А до аннексии крымского полуострова Сааремааский велоклуб по приглашению украинских коллег участвовал в велогонке, которая проходила в Феодосии.

"Часть велосипедов нужно было привести в порядок, чтобы они соответствовали нашим правилам дорожного движения и у украинцев не возникли проблемы с полицией. Тогда мы решили помочь. Я точно не знаю, сколько мы отремонтировали, но, думаю, порядка нескольких десятков. Также у меня были 3-4 велосипеда, которые раньше сдавались в аренду, я решил отдать их украинцам," рассказал он.

Кроме прочего, Riho Räim работает тренером по велоспорту в спортивной школе, и на занятия к нему уже ходит один 13-летний украинец.