Pöide soovib lasteaial ja koolil leivad ühte kappi panna

Saaremaa vallavalitsusele tehti ettepanek Pöide piirkonna hariduselu ümber korraldada ning lasteaed ja põhikool üheks asutuseks liita. “Meie siin Pöide piirkonnas oleme veendunud, et lasteaia ja kooli ühendamisel tekib tugev ja jätkusuutlik allasutus,” ütles Pöide osavallakogu esimees Õnne Sööt.

Samas tõdes ta, et on kursis, et ei Mustjalas ega Kahtlas pole lasteaed-põhikoolide loomine soovitud tulemusi andnud.