Incapi majandustulemused on head, kuid aktsia langeb

Incapi presidendi Otto Richard Puki sõnul saavutas ettevõte tänavu esimeses kvartalis tugavad tulemused, kuigi keskkond ja tingimused selleks on keerulised. “Oleme šokeeritud Ukraina sõjast tingitud humanitaarkatastroofist, mille tõttu vajab suur osa riigi elanikkonnast humanitaarabi.Oleme südames kõigiga, keda see kriis on mõjutanud - eriti meie Ukraina töötajate ja nende peredega. On selge, et olukord Ukrainas mõjutab ka materjalide kättesaadavust ja meie tehaste tööd,” teatas ta pressiteate vahendusel.