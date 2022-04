Saare maakonna talukatused saavad toetuseks 31 592 eurot

Toetuste kogusumma oli 200 000 eurot, Saare maakonda tuli sellest 31 592 eurot. Saaremaale eraldatud summad on mõeldud roogkatuste remondiks ja taastamiseks ning jäid vahemikku 5000–10 000 eurot.

Hindamiskomisjoni juhi, muinsuskaitseameti nõustamisosakonna juhataja asetäitja Peeter Norgi sõnul esitati taotlusi võrreldes eelmise aastaga tänavu küll vähem, kuid taotluste kvaliteet on tõusnud ja valiku tegemine ei olnud lihtne. Põhjalikud ja läbimõeldud taotlused näitavad, et omanike huvi hoonete kvaliteetse, taluarhitektuuri väärtustava korrastamise vastu on suur.