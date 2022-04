Keskkonnaamet on peatanud pesitsurahu ajal Saaremal kaks metsaraiet

„Täname metsaomanikke, kes on mõistnud, et metsatööde kavandamine teisele ajale võimaldab hoida meie metsade elurikkust. Rõõm on, et järelevalve meeldetuletav või kontrolliv roll muutub järjest väiksemaks ja valdav osa inimesi peab pesitsusrahust kinni juba vabatahtlikult,“ ütles Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra .

„Reidide käigus märgatud raietest on meil tulnud peatada üks raie Tartumaal, üks Läänemaal ning kaks raiet Saaremaal. Lisaks oleme kontrollinud meile laekunud kaebusi ning peatanud veel ühe raie Saaremaal, ühe Raplamaal ning ühe Järvamaal,“ selgitas Vakra. Mõni neist peatamistest on esialgne, sest täpsustav kontroll lindude pesitsemistiheduse määramiseks pole veel jõudnud toimuda. „Aga näiteks viiel korral on metsa ülestöötaja raie ise vabatahtlikult peatanud, kui Keskkonnaamet on teda reidi käigus teavitanud, et puude raiumine toimub kaitsealal või eriti linnurikkas metsas,“ ütles ta.