Regula teeb Virtsu-Kuivastu liinil suve jooksul kuni 536 lisareisi

TS Laevad juhatuse liige- teenindusvaldkonna juht Ave Metsla ütles, et lisareiside perioodi algus juba 1. juunist on väga hea sõnum saarte elanikele ja külastajatele, kuna nii vara ei ole laev varem liinile tulnud.

"Vajadus lisareiside järgi on selgelt olemas, kuna aasta esimese nelja kuu sõidukite mahud ületavad kõiki varasemaid aastaid. Oleme juba praegu valmistunud aktiivseks inimeste liikumiseks ja populaarsematel päevadel ja kellaaegadel on planeeritud kahe laeva tihedate väljumistega graafikud. Ka eelmine suvi näitas, et Regula abi järjekordade vähendamiseks oli väga vajalik. Meil on hea meel, et ka sel aastal saame Regulat kasutada Virtsu-Kuivastu liinil, kus liikleb 75% meie reisijatest ning huvi Muhumaa ja Saaremaa külastamiseks kasvab iganädalaselt".