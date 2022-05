Hoovimängud meelitavad Leisi koolilapsed õue

Päikeseline kevadhommik Leisis. Koolimaja uks avaneb ja riburada pidi hakkab sealt lapsi väljuma. Kõigepealt 4. klassi õpilased. Seltskond poisse tormab võrkpüramiidi juurde, et seal ronimiskulli mängida. Osa tüdrukuid seab end sisse kiikedel. Ülejäänud lapsed seavad aga sammud pisut eemal asuva asfaltplatsi poole – seal on suurepärane koht, kus näiteks kulli või "Heeringat" mängida. Kõnniteele on lapsekäsi kriitidega joonistanud keksukastid – kes soovib, saab ka keksu mängida.

Üks nöörpüramiidil turnijaid on 4. klassi poiss Kauri Aulik. "Õues mängida on palju lahedam kui telefonis olla," leiab ta. "Õues on rohkem mänge." Kauri lemmikajaviited vahetunnis on jalka ja võrkpall. Ja loomulikult püramiidi-kull, mis just läbi sai.