Saaremaa alvarite taastamine valiti aegade parimaks LIFE-projektiks

Sel kuul tähistab üleeuroopaline keskkonna- ja kliimaprojekte toetav LIFE-programm 30-ndat juubelit ja sellega seoses valis Euroopa Komisjon absoluutselt parima LIFE-projekti, mida Natura 2000 kaitsealade võrgustikus on ellu viidud. Enam kui viie tuhande projekti hulgast võitjaks valitud "LIFE to alvars" saab Brüsselis auhinna kätte 30. mail. Muhus saab sel päeval avastada pärandkooslusi virtuaalsete matkaradade abil.

"Life to alvars" projekti juhtinud Annely Holm ütles, et tuhandete projektide hulgast parimaks nimetamine mõjub uskumatuna ja tõstab kõvasti eneseusku. "Muidugi on see tore, sest vaeva sai ikka kõvasti nähtud," rääkis Holm. Ta möönis, et ei keskkonnaamet ega keskkonnaministeerium ole selle projekti eestvedajatele kunagi mingit tunnustust avaldanud. Isegi siis kui Euroopa Komisjon valis alvarite taastamise projekti 2018. aastal parima sotsiaalmajandusliku mõjuga LIFE-projektiks, ei järgnenud Eestis sellele mingit tunnustust.