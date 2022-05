FOTOD ⟩ Talgupäeval osales elanike arvu järgi kõige rohkem talgulisi Saaremaal

"Paljudes kohtades oli tunda, et on justkui nagu laulupidu – nii palju rõõmsaid inimesi oli üheskoos midagi suurt ära tegemas. See oli kui talgulaulupidu!" rõõmustas Reet Viira. "Taas me tõestasime, et me oleme tegija rahvas! Me suudame olla ühtsemad, kui me arvatagi võime. Ainult koos me muudame maailma paremaks."