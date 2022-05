POLITSEIL TÖÖD JAGUB ⟩ Purjus juhid, kokkupõrked loomadega ja üks kainenema viidud alaealine

Kuressaare politseijaoskonna piirkonnavanem Minna Raun ütles, et arestimajja toimetati nädala jooksul kokku viis inimest, kelle hulgast oli üks lühiajaliselt kinnipeetud ning ülejäänud neli inimest kainenes. „Kainenejate hulgas oli paraku ka üks alaealine,“ nentis ta. „Kokku alustati eelmisel nädalal menetlus kahe alkoholi tarvitanud alaealise suhtes.“

Nädala jooksul toimus kokku viis liiklusõnnetust, milles õnneks inimesed vigastada ei saanud ning tegemist oli kindlustusjuhtumitega. „Neist neli olid kokkupõrked metsloomaga, mis tähendab, et kevad on metsloomad aktiivsemalt liikuma pannud,“ lisas Raun.

Täna, 9. mail on politsei väljas täiendavate jõududega, tagamaks avalik kord mälestusmärkide ümbruses. „Tuletame siinkohal meelde, et igasugune agressioonisümboolika kasutamine, mis toetab Venemaa sõjategevust Ukrainas, on keelatud.“