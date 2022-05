Kriisirahastu abil saab Kuressaare haigla olulise uuenduskuuri

Kuigi 1938. aastal ehitatud Kuressaare Haigla hoonetekompleksi on aastate jooksul osakondade kaupa rekonstrueeritud, on põhiplaneering jäänud suuresti samaks, mistõttu pole võimalik planeeringut terviklikult kaasajastada.

Eriti nukras ja amortiseerunud seisus on Kuressaare haigla psühhiaatriaosakond, mis sisuliselt vastab 1986. aasta standarditele. Eurorahade abil on võimalik lisaks ruumidele rekonstrueerida ka ventilatsioonisüsteem.

REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) on Euroopa Komisjoni loodud rahastu COVID-kriisist väljumiseks, millest toetatakse tervishoiusektorit ja elavdatakse majandust.