Tullio Libliku kriminaalasja menetleb Euroopa prokuratuur

„Nimetatud kriminaalasi on Euroopa prokuratuuri menetluses. Kahtlustuse on saanud kolm isikut soodustuskelmuse koosseisu alusel. Menetlus on pooleli, seetõttu hetkel rohkem detaile avaldada ei saa,” ütles BNSile Euroopa delegaatprokurör Silvia Kruusmaa.