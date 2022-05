Eesti sügisene koroonastrateegia näeb ette ühiskonna avatuna hoidmist

„Meie eesmärk on hoida ühiskonda avatuna. Riiklikud piirangud kehtestatakse ainult juhul, kui need on vältimatult vajalikud inimeste tervise kaitsmiseks. Eelkõige räägime stsenaariumist, kui tuleb uus viirustüvi, mis läheb läbi nii vaktsineerimise kui ka läbipõdemise teel omandatud immuunsusest. Aga see on praegu väikse tõenäosusega stsenaarium,“ rääkis tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Teadusnõukoja analüüsi kohaselt lähme kolmandale koroonaviiruse sügisele vastu kolme stsenaariumiga: leebe, raske ja uus pandeemia. Leebe stsenaariumi korral levib ühiskonnas omikrontüvi või sellest nõrgemad tüved ja tervishoiusüsteem suudab hallata olukorda igapäevase tegevuse raames.

Raske stsenaariumi korral ilmuvad uued tüved, mille puhul on raske haigestumise ja surma tõenäosus sarnane deltatüvega ning tervishoiusüsteem on ülekoormatud. Uue pandeemia oht tekib siis, kui arenevad uued kiiresti levivad viiruse tüved, mida olemasolev vaktsineerimise või läbipõdemise teel saadud immuunsus ära ei suuda tunda ning haiguse kulg on keskmine või raske.

„Omikronist raskemini kulgevate tüvede esiletõus ei ole teadlaste hinnangul väga tõenäoline, aga välistada seda loomulikult ei saa. Loodame parimat, aga valmistume halvimaks. Me oleme kahe aasta jooksul selle viirusega koos elama õppinud – meil on olemas vaktsiinid, ravimid ja üha paremad teadmised COVID-19 haiguse kulgemisest. Igaüks saab elu avatuna hoidmisse panustada: mida suurem on Eestis ja kogu maailmas vaktsineerituse tase, seda väiksem on võimalus uute tüvede tekkeks,“ kirjeldas Kiik.