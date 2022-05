MINISTER LAANET ⟩ Õppused annavad kindluse, et suudame vaenlasele vastu seista

„Meie jätkuvas keerulises julgeolekuolukorras on hea meel tõdeda, et suurõppus on seni olnud edukas. Koos liitlastega oleme saanud harjutada koostööd nii maal kui ka merel. Sellised ühisõppused annavad täieliku kindluse, et üheskoos suudame vaenlasele vastu seista,“ ütles kaitseminister Kalle Laanet.